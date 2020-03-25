Двух активистов задержали у Гостиного двора

Полиция 25 марта задержала двух участников одиночных пикетов в центре Петербурга. Один из активистов, Александр Тонконогов, со второго этажа Гостиного двора призывал горожан отказаться от участия в голосовании по поправкам в Конституцию.

Полицейские при задержании силой повалили активиста на пол, придавили ногой и надели на него наручники, сообщается в Telegram-канале "Объектив реалий".

Еще одной задержанной активисткой стала Александра Козичева. Девушка стояла на Невском проспекте с плакатом против применения насилия со стороны полицейских к участникам протестных акций. "Мой одиночный пикет законен. Задержание нет!", - гласила надпись на плакате. По данным "Объектив реалий", Козичеву доставили в 28 отдел полиции.

Туда же должны были отвезти Тонконогова. Однако точных данных о его местонахождении нет.

фото: Telegram-каналы "Объектив реалий" и "ЯГражданин"