С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Российское правительство распорядилось полностью перекрыть авиасообщение с другими странами начиная со следующего дня - 27 марта. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Исключение составят рейсы, на которых будут вывозить россиян из-за рубежа: МИД РФ поручено до завтра направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" списки граждан РФ, планирующих вернуться домой.

Тем же, кто по какой-то причине не может вернуться в Россию, рекомендовано обеспечить себя всем необходимым и учесть, что после возвращения на отечественные просторы им необходимо будет отправиться на двухнедельный карантин.

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.

По состоянию на сегодняшний день коронавирус обнаружен у 658 россиян, выздоровели 29 человек.