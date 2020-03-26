La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны

Итальянская газета La Stampa извещает, что 80% того, что Россия поставила в страну в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, - "бессмысленно и малополезно".

По сведениям источников издания, РФ предоставила оборудование для дезинфекции территорий и иную подобную технику, в которой государство не нуждается. Кроме того, все привлеченные к операции специалисты - военные, чью работу дистанционно курирует Минобороны России.

"Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", - утверждает La Stampa.

По мнению газеты, РФ интересуют лишь собственные политические и дипломатические интересы, а Италия согласилась принять помощь только для того, чтобы "укрепить отношения" с Москвой.

Напомним, 22 марта в Италию прилетели девять самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью и спецтехникой, а также около ста "полевых" медиков, специализирующихся на борьбе с эпидемиями.

В Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев инфицирования COVID-19, погибли более 7,5 тысяч граждан.