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10:08

СМИ: Вдову Собчака госпитализировали в больницу в Коммунарке

фото ЗакС политика СМИ: Вдову Собчака госпитализировали в больницу в Коммунарке

Сенатора Людмилу Нарусову положили в столичную больницу в Коммунарке, информирует РБК, ссылаясь на источники в Совфеде.

Причина госпитализации не уточняется, однако ранее Telegram-каналы Mash и Baza известили, что Нарусову привезли на обследование из подмосковной деревни Горки. Сейчас она сдает анализы и проходит исследования. Согласно их сведениям, коронавирус у чиновницы пока не подтвержден.

В свою очередь РИА "Новости", апеллируя к заявлению главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченкова, извещает, что Нарусова сама решила изолироваться на фоне пандемии COVID-19.

Недавно Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке: там лежат люди с коронавирусом.

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