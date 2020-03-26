Российских студентов отправили на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля

Руководитель Министерства образования Валерий Фальков распорядился отправить студентов всех российских вузов на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля, делится ТАСС.

В отношении неподведомтсвенных министерству учебных заведений данная мера носит рекомендательный характер. Также Фальков заявил о необходимости отпустить всех студентов, желающих уехать домой, к родным.

Ранее ведомство рекомендовало перевести вузы и школы на дистанционное обучение. Школьники также отправлены на каникулы.

Накануне Владимир Путин, обращаясь к россиянам, объявил грядущую неделю нерабочей, призвав граждан оставаться дома.