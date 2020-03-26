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Муниципал

10:31

ГИК одобрил возложение полномочий ИКМО Юго-Запад на ТИК №6

фото ЗакС политика ГИК одобрил возложение полномочий ИКМО Юго-Запад на ТИК №6

Санкт-Петербургская избирательная одобрила передачу полномочий избирательной комиссии муниципального образования Юго-Запад на территориальный избирком №6. Решение принято на заседании 26 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Алла Егорова сообщила, что в Горизбирком поступило обращение от муниципального образования с просьбой согласовать передачу полномочий. Обязанности переходят ТИКу до окончания полномочий его состава в 2021 году, уточнила Егорова.

Напомним, ранее Горизбирком решил изменить избирательную систему Петербурга: отказаться от муниципальных избиркомов и увеличить число ТИКов. Ранее свои полномочия территориальным избиркомам отдали 19 ИКМО.

София Саттарова

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