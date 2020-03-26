В Москве на неделю закрывают рестораны, парки и все магазины, кроме продуктовых

Сергей Собянин известил о временном закрытии всех столичных магазинов и заведений общепита: исключения составят лишь продуктовые и аптеки. Распоряжение опубликовано на сайте мэра.

Ограничения вводятся на неделю - с 28 марта по 5 апреля.

Кроме того, указом Собянинка будет недоступно посещение парков ВДНХ, парка Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Кусково" и "Сокольники".

Также закроют свои двери все заведения, где для оказания услуг требуется присутствие человека - к примеру, парикмахерские.

Дополнительно Собянин рекомендовал верующим воздержаться от посещения религиозных объектов.

На курьерские услуги и доставки, в том числе готовой еды и продуктов, ограничения не вводятся.

Днем ранее Владимир Путин объявил грядущую рабочую неделю выходной.