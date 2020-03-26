Муниципальный совет МО “Светлановское” лишил мандата бывшего главу

Местный совет МО «Светлановское» на состоявшемся 25 марта внеочередном заседании удовлетворил просьбу экс-главы муниципалитета Анатолия Кораблева о снятии с него депутатских полномочий. Об этом ЗАКС.Ру рассказал мундеп Дмитрий Шуколюков.

По его словам, единоросс попросил лишить его мандата в письменном обращении, никак не объяснив свое решение. На самом заседании совета экс-глава муниципалитета не присутствовал.

Кораблев руководил МО «Свтелановское» с января 2012 по сентябрь 2019 года. В шестом созыве «Единая Россия» не смогла получить большинство мест в совете и Кораблев стал простым депутатом.