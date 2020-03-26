Навальный признался, что не может доверять Гудкову

Политик Алексей Навальный в перерыве своего интервью радиостанции "Эхо Москвы", продолжая беседовать с ведущим (трансляция продолжала вестись на YouTube), попытался объяснить, почему какие-либо политические решения он принимает как правило в узком кругу своих соратников по ФБК и не считается с мнением других оппозиционных течений. В частности, речь зашла о том, что решение о проведении самого скандального и обернувшегося максимальным количеством уголовных дел митинг 27 июля в Москве Навальный принял вдвоем с Ильей Яшиным - к неудовольствию таких деятелей, как Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

"При всем моем уважении к Галяминой и Гудкову я обсудил это с теми, кто может приводить людей и кто имеет значение с точки зрения митинга. В курсе моих планов были основные кандидаты - Яшин, Соболь, Жданов, Янкаускас. Они - настоящие кандидаты", - начал оппозиционер.

На лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова, в его понимании, эта характеристика тоже распространяется, но для Навального здесь существует другая непреодолимая проблема.

"Гудков - настоящий кандидат, но я не хочу утечки информации. Какие-то вещи ты не можешь растрепать всем на свете. Есть люди, про которых я точно знаю: я им что-то сказал, и они никому не рассказали. <...> Он поддерживал Собчак на выборах! После того, как Дима играл у нее на барабанах, киданув еще партию "Яблоко", которая та еще партия, я не могу доверять ему никакую чувствительную информацию", - заявил борец с коррупцией.

Перед этим эфиром неизвестные подстерегли его у здания на Новом Арбате, в котором располагается радиостанция, и плеснули в него молоком с мукой.