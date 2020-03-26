COVID-19 выявили у 840 россиян: за сутки число заболевших увеличилось на 182 человека

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у ещё 182 жителей России: таким образом, число заболевших на данный момент составляет 840 человек, информирует оперативный штаб. COVID-19 подхватили в 56 регионах.

Наибольшее количество зараженных в Москве - 136 человек. В Петербурге выявлено 26 случаев, в Свердловской области - 20, в Якутии и Самарской области - по 12. Более подробные сведения отображены на сайте оперштаба.

Также подтверждена смерть двоих пациентов больницы в Коммунарке от коронавируса.

От заболевания излечились 38 граждан.