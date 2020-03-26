Петербургский Роспотребнадзор смягчил запрет на посещение поликлиник

Роспотребнадзор Петербурга ослабил действие собственного постановления о запрете на плановый прием пациентов в поликлиниках, и также государственных и частных больницах.

Отныне он не распространяется на людей "с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью", и граждан с травмами либо обострением хронических заболеваний.

Кроме того, было сделано исключение на плановую госпитализацию для пациентов с заболеваниями из списка социально значимых или представляющих опасность для окружающих и тех, кто уже проходит курс лечения в дневном стационаре.

Разрешено также проводить профосмотры для трудоустройства, призыва на военную службу и установления инвалидности и делать прививки новорожденным.