Петербургским курьерам могут разрешить ездить по выделенной полосе

Торгово-промышленная палата обратилась к петербургскому вице-губернатору Евгению Елину и московскому мэру Сергею Собянину с предложением разрешить автомобильным велокурьерам пользоваться выделенными полосами, предназначенными для проезда общественного транспорта, сообщают "Ведомости".

Инициативу объясняют повышенной востребованностью доставки различных товаров из-за того, что значительная доля граждан, согласно "коронавирусным" рекомендациям, сидит по домам.

ТПП ссылается на располагаемую ей статистику, по которой за последние два месяца онлайн-заказов с доставкой на дом стало больше в полтора раза, чем за февраль-март 2019 года. Отмечается, что не все сервисы справляются с нагрузкой, из-за чего сроки выполнения заказов растягиваются на все большее количество дней.

Кроме того, предлагается разрешить курьерам при необходимости ненадолго парковаться там, где это делать запрещено.

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