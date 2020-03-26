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12:07

Депутаты МО “Новоизмайловское” отказались рассматривать вопрос о включении в совет победивших через суд кандидатов

фото ЗакС политика Депутаты МО “Новоизмайловское” отказались рассматривать вопрос о включении в совет победивших через суд кандидатов

Мундепы МО «Новоизмайловское» решили не включать в повестку состоявшегося 25 марта заседания вопрос о появлении в местном совете шести оппозиционеров, добившихся через суд права на депутатские мандаты. Трансляцию заседания в группе «Жители МО Новоизмайловское» вел депутат от «Яблоко» Александр Сосновских. 

Сосновских и представитель КПРФ Андрей Рябко передали главе муниципалитета Сергею Шубину («Единая Россия») список вопросов, которые они считают нужным рассмотреть. В том числе и о появлении в совете новых членов в соответствии с вступившим в силу судебным решением и решении ИКМО от 12 февраля.

Шубин в ответ заявил, что эта тема относится к компетенции избирательной комиссии, а не местного совета. С вопросом, стоит ли признать нелегитимными все решения действующего состава совета, глава муниципалитета посоветовал обращаться в суд.

Большинство депутатов совета также высказались против обсуждения этих вопросов, согласившись с доводами Шубина и сославшись на то, что предложения по повестке нужно вносить за семь дней.

Ранее Московский районный, а затем городской суды встали на сторону двух кандидатов в совет «Новоизмайловское» от КПРФ и четырех самовыдвиженцев, фактически признав их победу на выборах 8 сентября. Суд отменил результаты голосования на участках № 1393 и № 1386, где было зафиксировано можество нарушений. По словам самовыдвиженца Андрея Старикова, участок № 1393 члены участковой комиссии покинули вместе с бюллетенями, так и не показав участникам выборного процесса итоговый протокол. Другой самовыдвиженец Олег Соловьев рассказывал, что с участка № 1386 члены комиссии удалились с выборной документацией, объяснив, что у них завис компьютер. Позже из помещения, где проводился подсчет голосов, кандидатов вывели полицейские.         После вступления решения в силу мандатов должны были лишиться четыре представителя «Единой России» и два самовыдвиженца. 

Однако ИКМО «Новоизмайловское», согласившись составить повторные сводные таблицы и протоколы по округам без учета голосов с участков №№ 1393 и 1386, не стала принимать решение о передаче депутатских полномочий фактически победившим кандидатам.

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