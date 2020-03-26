Архангельские депутаты разрешили митинговать у зданий органов власти

Областное собрание депутатов Архангельска отменило статью регионального закона о запрете на проведение массовых публичных мероприятий у зданий, в которых располагаются органы госвласти, известил "Северо-Запад. МБХ медиа" коммунист Леонид Таскаев.

"Не статья областного закона становилась главным препятствием для выражения гражданами несогласия на центральных городских площадях, а неготовность адекватно относиться к протесту на местах. Местные горуправы активно используют „подставные« акции или проведение ремонтных работ, чтобы занять требуемые активистами площади. С людьми, тем более - недовольными, надо работать, а не прятаться от них", - констатировал Такскаев.

Отныне митинги, шествия и иные демонстрации разрешается проводить на площадках в непосредственной близости к, например, мэрии города или администрации.

За инициативу проголосовали 43 депутата, двое воздержались.