Вредившие фонтанам Петергофа земляные работы привели к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту проведения незаконных земляных работ в Ломоносовском районе, которые наносили прямой ущерб водоподводящей системе Петергофа, говорится на сайте ведомства. Система, обслуживающая знаменитые петродворцовые фонтаны, представляет собой объект федерального значения и входит в список наследия ЮНЕСКО.

"С октября по декабрь 2019 года на земельном участке, расположенном на территории указанного объекта культурного наследия, произведены незаконные земляные и строительные работы (возведена дамба с установкой дренажных труб), что привело к повреждению данного объекта", - гласит текст сообщения.

Для нужд следствия правоохранители изъяли ряд документов у муниципалов Ломоносовского района Ленобласти, в комитете областного Госэконадзора и в управлении Минкульта по СЗФО.

Дело возбудили по ч.2 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации).