В СКР создали группу по предупреждению распространения фейк-ньюс о COVID-19

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился учредить рабочую группу, которая должна заниматься мониторингом СМИ и выявлять случаи распространения недостоверной информации о коронавирусе, а также сведений, которые "способствуют паническим настроениям".

Ранее в регионах было возбуждено несколько административных дел за тиражирование фейк-ньюс о COVID-19: за данное нарушение в текущем законодательстве предусматривается штраф до 100 тысяч рублей.

Также ранее в Государственную думу был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение эпидемиологических норм.