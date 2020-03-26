В Исаакиевском соборе продолжаются службы: их посещают единицы

В здании Исаакиевского собора, при закрытом, по распоряжению Минкульта, из-за пандемии коронавируса музее, продолжаются богослужения, передает "Интерфакс".

"Численность прихожан сейчас небольшая - 5-10 человек. Люди придерживаются рекомендаций реже появляться в общественных местах ради своей безопасности", - рассказали агентству сотрудники музея.

При этом утверждается, что в понедельник 26 марта на службу не явился ни один прихожанин.

Отметим, что в отличие от музеев, которым строго было велено закрыть двери для посетителей, в отношении культовых учреждений действует рекомендательный порядок.

Ранее в РПЦ заявили, что для прихожан было бы разумно при необходимости ходить в церковь только ради процедуры причастия.

По состоянию на 26 марта в России насчитывается 840 человек, инфицированных коронавирусом. Накануне, 25 марта, двое пожилых людей в Москве с инфекцией скончались.