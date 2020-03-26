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Поправки в Конституцию

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13:14

Движение «Голос»: Публичного обсуждения поправок не было

фото ЗакС политика Движение «Голос»: Публичного обсуждения поправок не было

Движение за права избирателей «Голос» подготовило доклад с анализом этапа подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте организации 26 марта. 

Эксперты движения утверждают, что как такового публичного обсуждения изменений в Основной закон не было. Большая часть поправок стала известна уже под конец подготовки закона:

«Таким образом, мы видим, что большая часть поправок появилась лишь на третьей стадии и стала известна депутатам и общественности лишь в конце подготовительного этапа — в начале марта, а одна из наиболее важных поправок (об обнулении президентских сроков) — только 10 марта, перед самым голосованием за поправки. Это означает, что в реальности широкого публичного обсуждения поправок перед их принятием, о котором говорил президент РФ, не было».

Помимо этого, «Голос» критикует поспешность принятия поправок и подготовку к голосованию. По мнению экспертов движения, порядок подготовки и проведения голосования необходимо было прописывать в отдельном законе, а не в документе о поправках. Также движение указывает, что президент не обладает полномочиями давать какие-либо распоряжения Центральной избирательной комиссии. Она является независимым от власти органом, пояснили эксперты. 

Сам процесс голосования менее прозрачен, считают эксперты. Помимо этого, Центральная избирательная комиссия расширила возможности злоупотребления при проведении досрочного и надомного голосования, добавили в «Голосе». 

Эксперты добавили, что из-за принятия поправок одним пакетом не получится узнать действительное мнение россиян по поводу изменений. «Голос» считает, что голосование необходимо проводить только по некоторым поправкам, но по каждой в отдельности.

«Проведение голосования граждан, по нашему мнению, необходимо лишь по тем поправкам, которые устанавливают дополнительные ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также перераспределяют полномочия государственных органов», - пишут эксперты.

Они также напоминают, что «общероссийское голосование» не имеет конституционного статуса. Отказ от проведения референдума наводит на мысль о том, что власти таким образом лишают граждан гарантии на участие в референдуме, считают эксперты. При этом, проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции после одобрения этих поправок квалифицированным большинством региональных парламентов не соответствует статье 136 действующей Конституции, отметили в «Голосе». Эта статья не предусматривает того, что одобренный документ может не вступить в силу, пояснили в движении.

Там же добавили, что перенос голосования с 22 апреля на другую дату – это юридически сложный процесс, так как нарушаются права граждан. Сам закон не предусматривает возможности переносить дату голосования, сообщается в докладе. При этом, президент изначально мог выбрать более поздний день для проведения голосования, считают в «Голосе».

«Таким образом, мы полагаем, что назначение голосования на 22 апреля в условиях надвигающейся эпидемии было ошибкой», - заявили эксперты.

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