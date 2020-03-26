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13:27

На Черной речке выселяют хостел, в котором кровати стояли на трубах с кипятком

фото ЗакС политика На Черной речке выселяют хостел, в котором кровати стояли на трубах с кипятком

После неоднократных предупреждений хозяев мини-отеля на набережной Черной речки обязали освободить подвальное помещение, говорится на сайте ГУП "ТЭК".

Согласно информационному сообщению, на то, чтобы вынудить недобросовестных предпринимателей удалиться, ушло более года. Владельцы разместили свой объект в зоне теплосетей - и таким образом, что гостевые кровати и другая мебель были установлены непосредственно на трубах с кипятком.

"Температура теплоносителя в них могла достигать 150 градусов, что создавало угрозу для жизни и здоровья остановившихся в хостеле граждан", - подчеркивается в сообщении.

Утверждается, что обращения в "Жилкомсервис" Приморского района долгое время не давали результата, а помогло только внезапное внимание журналистов.

В настоящее время хозяева хостела завершают вывоз техники и досок.

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