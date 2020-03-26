Думский единоросс просит СК изучить версию о том, что COVID-19 - биологическое оружие США

Депутат Государственной думы Евгений Федоров, представляющий фракцию "Единая Россия", обратился к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой выяснить, не является ли версия о том, что коронавирус изобрели в США как биологическое оружие, правдой.

О намерениях парламентария известил представляющий его интересы адвокат Александр Почуев в разговоре с изданием "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Известно, что в рамках уголовно-процессуального кодекса Китай обвинил США в распространении коронавируса. До первого случая заражения в Китае проходили военные игры с участием американских военных, которые могли этому способствовать. Вот поэтому ко мне обратился Евгений Федоров не только как депутат, но и как гражданин", - сообщил Почуев.

По словам адвоката, совместно он и единоросс намерены также подать заявление в ФСБ: мужчины уверены, что распространение коронавируса может являться попыткой осуществить акт международного терроризма.

Добавим, по всему миру COVID-19 выявлен у 472 тысяч человек.