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26 марта, 14:42

РПЦ не намерена закрывать храмы в Москве из-за пандемии коронавируса

фото ЗакС политика РПЦ не намерена закрывать храмы в Москве из-за пандемии коронавируса

РПЦ не намерена изменять порядок публичных богослужений в Москве, невзирая на рекомендацию мэра Сергея Собянина воздержаться от посещения церквей и храмов. Ситуацию прокомментировал официальный пресс-секретарь религиозной организации Владимир Легойда.

"Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - написал Легойда у себя в Telegram-канале.

Для тех верующих, кто всё же боится коронавируса, организуют трансляции богослужений на телеканалах "Союз" и "Спас".

Ранее сегодня Собянин выпустил распоряжение о закрытии с 28 марта по 5 апреля всех заведений общепита в Москве, а также парков и торговых центров.

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