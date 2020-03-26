Правительство хочет получить возможность при необходимости объявить ЧС из-за COVID-19

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы проект закона, который позволил бы кабмину при необходимости ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Документ доступен на сайте федерального парламента.

"Предлагается установить право правительства Российской Федерации в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих", - указывается в пояснительной записке к инициативе.

Днем ранее, напомним, Владимир Путин объявил грядущую рабочую неделю выходной: предполагается, что данная мера позволит частично сдержать распространение COVID-19.

На сегодняшний день в России зафиксировано 840 случаев заболевания инфекцией, вызванной новым вирусом.