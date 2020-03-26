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14:57

Администрация губернатора Петербурга закупается самоспасателями

фото ЗакС политика Администрация губернатора Петербурга закупается самоспасателями

Чиновники Смольного объявили закупку 770 самоспасателей с начальной ценой контракта 2,1 млн рублей. Получить средства защиты администрация губернатора надеется в течение 30 дней со дня заключения договора на поставку, то есть примерно в начале мая.

Самоспасатели предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В обосновании цены контракта сообщается, что чиновники администрации надеются получить защитные копюшоны с фильтрующе-поглощающими коробками "Зевс-30У". Каждый самоспасатель оценивается примерно в 2834 рублей. На сайтах профильных магазинов цена "Зевс-30У" стоит от 2800 рублей. 

Неделей ранее администрация губернатора также объявляла конкурс на поставку других средств индивидуальной защиты: полумасок с фильтрами, респираторов, защитных очков и полнолицевых масок. Начальная цена контракта составляет 415 тысяч рублей. Итоги конкурса должны быть подведены 26 марта.

Подобные закупки чиновники Смольного делали и до пандемии коронавируса. Так, например, в 2017 году комитет имущественных отношений приобрел для своих сотрудников 773 самоспасателя за 2,1 млн рублей

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