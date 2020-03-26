СМИ: У сотрудника аппарата правительства - подозрение на коронавирус

Издание "Медуза", ссылаясь на собственные источники во власти, сообщает о том, что у одного из сотрудников аппарата правительства тест на коронавирус показал положительный результат.

При этом, несмотря на то, что инфекция обнаружилась накануне, 25 марта, сегодняшнее заседание правительства прошло в обычном режиме.

"Даже не все контакты заболевшего проверили почему-то", - удивился собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Сам сотрудник, однако, на работу 26 марта не вышел.

На сегодняшний день известно о 840 инфицированных опасным вирусом россиян. Имеется уже две жертвы. Пока ни в одном из регионов не объявлен карантин.

UPD 16:52 Информацию об имеющемся подозрении на коронавирус у одного из сотрудников аппарата правительства подтвердили в пресс-службе премьер-министра Михаила Мишустина