На период нерабочей недели для петербуржцев закроются общепит, храмы и скверы

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства о закрытии для посещения на период с 28 марта по 5 апреля всех заведений общепита, ночных клубов, парков, садов, скверов и церквей. Последний пункт не распространяется на священнослужителей. Заказать еду в том или ином заведении в ближайшие дни можно будет только с доставкой на дом.

Кроме того, согласно документу, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажа.

Неделю с 31 по 5 марта президент Владимир Путин объявил нерабочей, призвав россиян остаться дома и не рисковать здоровьем.

Аналогичные меры ранее ввел на территории Москвы столичный мэр Сергей Собянин.

Ограничения обусловлены распространяющейся по стране коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой уже пострадало 840 россиян и умерло двое.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.