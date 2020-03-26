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16:13

На период нерабочей недели для петербуржцев закроются общепит, храмы и скверы

фото ЗакС политика На период нерабочей недели для петербуржцев закроются общепит, храмы и скверы

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства о закрытии для посещения на период с 28 марта по 5 апреля всех заведений общепита, ночных клубов, парков, садов, скверов и церквей. Последний пункт не распространяется на священнослужителей. Заказать еду в том или ином заведении в ближайшие дни можно будет только с доставкой на дом.

Кроме того, согласно документу, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажа.

Неделю с 31 по 5 марта президент Владимир Путин объявил нерабочей, призвав россиян остаться дома и не рисковать здоровьем.

Аналогичные меры ранее ввел на территории Москвы столичный мэр Сергей Собянин.

Ограничения обусловлены распространяющейся по стране коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой уже пострадало 840 россиян и умерло двое.


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