Гудков: Любую трагедию Путин использует для грабежа и обмана

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверен, что предложенная Владимиром Путиным мера о снижении банковской ставки на 13% придумана не для того, чтобы действительно помочь россиянам финансово противостоять пандемии коронавируса, а необходима лишь для очередного отъёма денег у рядовых граждан.

По его подсчетам, каждый человек, имеющий на счету более одного миллиона рублей, ежегодно будет лишаться не менее 6 тысяч рублей.

Гудков указывает, что согласно статистике, на сегодняшний день в России имеется 4 млн граждан со вкладами, на которых лежит более миллиона рублей. Это, утверждает лидер Партии перемен, отнюдь не 1% вкладчиков, как заявлял Путин, а более половины. Если прибавить к этому числу членов их семей, то цифра возрастает до порядка 10 млн человек.

Получается, что у 4 млн россиян в банках лежит 15 883 млрд рублей, подсчитал Гудков. Таким образом, государство будет получать в бюджет дополнительно 120 млрд рублей ежегодно.

"Важно: речь идёт не об олигархах. Миллион – это меньше цены крохотной квартиры в областном центре. Копите, граждане, на жилье. И ещё важно: любую трагедию Путин использует для грабежа и обмана. Изъятие денег не имеет никакого отношения к борьбе с вирусом. У Путина нет плана борьбы с эпидемией. Об ИВЛ, лекарствах, больницах не прозвучало ни слова. Зато у него есть излюбленный прием: обчищать карманы, пока люди отвлеклись", - резюмировал размышление политик у себя в Facebook.

Напомним, накануне Путин, обращаясь к россиянам, предложил ряд мер поддержки населения из-за пандемии коронавируса.

В частности, он заявил, что необходимо обложить проценты по вкладам выше 1 млн рублей налогом в 13%.