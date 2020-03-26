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16:46

Полицейским, фигурирующим в деле о подброшенных Голунову наркотиках, продлен арест

фото ЗакС политика Полицейским, фигурирующим в деле о подброшенных Голунову наркотиках, продлен арест

Столичный Басманный суд пролонгировал до 7 июня арест экс-полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу, которые являются фигурантам дела о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову, известили в пресс-службе судебного ведомства.

"В удовлетворении ходатайства стороны зашиты об изменении обвиняемым меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей отказано", - сообщили в суде.

Еще одному участнику разбирательства - Денису Коновалову - также до 7 июня продлен домашний арест.

Арестованные бывшие полицейские обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении них сдвинулось с места вскоре после того, как о нем нынешней зимой публично высказался президент Владимир Путин.

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