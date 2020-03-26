Церковь на Васильевском острове отремонтируют за 286 млн рублей

Министерство культуры разместило на сайте государственных закупок заказ на реставрацию церкви Божией Матери Милующей (Большой проспект Васильевского острова, дом 100). Начальная цена предлагаемого контракта - 285,8 млн рублей.

Подрядчик, который победит на торгах, должен будет не позднее ноября следующего года привести в порядок различные инженерные коммуникации, отреставрировать помещения, воссоздав оригинальную облицовку из искусственного мрамора и гранита, и починить ограждения балконов.

Церковь со множеством куполов построена в годовщину восшествия императора Александра III на престол в 1894 году, и само появление ее в городе приурочено к этому событию.