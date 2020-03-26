Дизайнер Лебедев возмущен решением Путина сделать нерабочей следующую неделю

Известный веб-дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале полный негодования пост, в котором он осуждает распоряжение президента Владимира Путина, объявившего предстоящую неделю нерабочей и при этом оплачиваемой, как все остальные рабочие недели в году.

"Я слушал и слегка ... (офигел - прим. ЗАКС.Ру). Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как? Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих", - жалуется бизнесмен.

В концовке своего короткого полемического высказывания Лебедев заявляет, что "вынужден отказать" главе государства.

О специальном оплачиваемом мини-отпуске президент объявил накануне, 25 марта, в ходе обращения к народу. Путин счел нужным выступить на всю страну после посещения больницы под Москвой, где лечат людей, подхвативших коронавирусную инфекцию. Всего таковых в России, по последним данным, насчитывается 840 человек.