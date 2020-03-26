"Паниковать незачем": Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией

Живущий в Лондоне литератор Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) известил свою аудиторию в Facebook о том, что подхватил COVID-19.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - сообщил писатель.

На данный момент, согласно официальной статистике, во всем коронавирус обнаружили в 487 тысяч человек. В России известно о 840 случаях заражения.

В Москве и Петербурге с 28 марта по 5 апреля закрываются точки общепита, парки, клубы и торговые центры.