"Амбулатория Мариинская" ежедневно не допускает к работе одного-двух сотрудников ЗакСа

СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская" ежедневно отправляет кого-то из сотрудников Законодательного собрания домой из-за повышенной температуры, сообщила ЗАКС.Ру заместитель главного врача по медицинской части и муниципальный депутат МО "Васильевский" Ольга Зуева. По ее словам, сотрудники амбулатории продолжают проводить утренний замер температуры инфракрасным термометром у всех входящих в Законодательное собрание. Проверка проводится в несколько этапов, уточнила заместитель главврача.

- Если какие-то возникают вопросы, мы перемеряем температуру ртутным термометром. Например, температура 37,1 градусов. Как правило, люди сами уходят домой, и депутаты, и помощники депутатов. Если еще какие-то вопросы, то осматривает доктор и там уже решает, допускать к работе или нет, - рассказала Зуева.

Она уточнила, что ежедневно к работе не допускают одного-двух человек. Из депутатов такой мере пока никто не подвергся, добавила заместитель главврача.

Также Зуева сообщила, что тесты на коронавирус амбулатория не проводит. У учреждения нет возможности выделить изолированное помещение для этого, рассказала заместитель главврача. Она напомнила, что тест можно сдать в поликлинике по месту жительства.

Зуева добавила, что в амбулатории достаточно средств защиты. При этом, учреждение в настоящий момент проводит дополнительную закупку масок, перчаток, халатов, дезинфицирующих средств и бахил.

Вчера, 25 марта, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров во время пленарного заседания обвинил оппозиционных депутатов в том, что их помощники якобы приходят в Мариинский дворец простуженными, игнорируя принятые меры безопасности.

София Саттарова

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