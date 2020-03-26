18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:17

"Амбулатория Мариинская" ежедневно не допускает к работе одного-двух сотрудников ЗакСа

фото ЗакС политика "Амбулатория Мариинская" ежедневно не допускает к работе одного-двух сотрудников ЗакСа

СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская" ежедневно отправляет кого-то из сотрудников Законодательного собрания домой  из-за повышенной температуры, сообщила ЗАКС.Ру заместитель главного врача по медицинской части и муниципальный депутат МО "Васильевский" Ольга Зуева. По ее словам, сотрудники амбулатории продолжают проводить утренний замер температуры инфракрасным термометром у всех входящих в Законодательное собрание. Проверка проводится в несколько этапов, уточнила заместитель главврача.

- Если какие-то возникают вопросы, мы перемеряем температуру ртутным термометром. Например, температура 37,1 градусов. Как правило, люди сами уходят домой, и депутаты, и помощники депутатов. Если еще какие-то вопросы, то осматривает доктор и там уже решает, допускать к работе или нет, - рассказала Зуева.

Она уточнила, что ежедневно к работе не допускают одного-двух человек. Из депутатов такой мере пока никто не подвергся, добавила заместитель главврача.

Также Зуева сообщила, что тесты на коронавирус амбулатория не проводит. У учреждения нет возможности выделить изолированное помещение для этого, рассказала заместитель главврача. Она напомнила, что тест можно сдать в поликлинике по месту жительства. 

Зуева добавила, что в амбулатории достаточно средств защиты. При этом, учреждение в настоящий момент проводит дополнительную закупку масок, перчаток, халатов, дезинфицирующих средств и  бахил. 

Вчера, 25 марта, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров во время пленарного заседания обвинил оппозиционных депутатов в том, что их помощники якобы приходят в Мариинский дворец простуженными, игнорируя принятые меры безопасности.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
20:54 Мэр Магнитогорска сообщил о трех жертвах взрыва в жилом доме

20:31 Эсеры считают необходимым ввести по всей стране карантин до 5 апреля

19:56 Радзиховский возмущен тем, что власть не спешит отменять парад Победы и призыв

19:17 Муниципал: Крымский форум муниципального сотрудничества перенесли на октябрь

19:16 Инфицированный коронавирусом россиянин умер на Кубе

19:15 Не единый кандидат Шмаков

18:56 Появился проект нового моста через Черную речку

18:50 Приставов заинтересовал участок Дмитрия Медведева в элитном посёлке "Архангельское"

18:25 В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

18:17 "Амбулатория Мариинская" ежедневно не допускает к работе одного-двух сотрудников ЗакСа

18:16 Основатель Alibaba подарил Минобороны РФ миллион медицинских масок

17:54 Ходорковский раскритиковал "коронавирусные" меры, принятые Путиным

17:48 "Паниковать незачем": Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией

17:24 Дизайнер Лебедев возмущен решением Путина сделать нерабочей следующую неделю

17:21 "Левада": Россияне не доверяют официальной информации по коронавирусу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru