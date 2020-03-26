В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

В магнитогорском жилом доме произошел взрыв, и загорелись квартиры на разных этажах, передает "Интерфакс". Взрыв случился около 19:30 по местному времени на втором этаже.

Случившееся подтверждает пресс-служба МВД по Челябинской области и местное издание 74.ru. Предварительная версия происшествия - взрыв бытового газа.

Отметим, что на новый 2019 год в Магнитогорске случился похожий инцидент, приведший к обрушению подъезда и гибели 39 человек. Тогда так же сообщалось, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Фото из группы "Чёрное&Белое Магнитогорск" , vk.com