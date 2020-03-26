18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:56

Появился проект нового моста через Черную речку

фото ЗакС политика Появился проект нового моста через Черную речку

Разработанный проект нового автомобильного моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы проходит стадию экспертизы, передает строительное издание "Канонер" со ссылкой на компанию Setl Group, проводящую работы. На следующем этапе проект передадут на рассмотрение чиновникам Смольного.

Теплопровод, сегодня соединяющий оба берега, станет частью будущей переправы. Его тоже прокладывал девелопер Setl Group, являющийся застройщиком прилегающего жилого комплекса на Ушаковской набережной.

Проектные работы финансировались подрядчиком, а за возведение полноценного моста заплатит уже городской бюджет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
20:54 Мэр Магнитогорска сообщил о трех жертвах взрыва в жилом доме

20:31 Эсеры считают необходимым ввести по всей стране карантин до 5 апреля

19:56 Радзиховский возмущен тем, что власть не спешит отменять парад Победы и призыв

19:17 Муниципал: Крымский форум муниципального сотрудничества перенесли на октябрь

19:16 Инфицированный коронавирусом россиянин умер на Кубе

19:15 Не единый кандидат Шмаков

18:56 Появился проект нового моста через Черную речку

18:50 Приставов заинтересовал участок Дмитрия Медведева в элитном посёлке "Архангельское"

18:25 В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

18:17 "Амбулатория Мариинская" ежедневно не допускает к работе одного-двух сотрудников ЗакСа

18:16 Основатель Alibaba подарил Минобороны РФ миллион медицинских масок

17:54 Ходорковский раскритиковал "коронавирусные" меры, принятые Путиным

17:48 "Паниковать незачем": Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией

17:24 Дизайнер Лебедев возмущен решением Путина сделать нерабочей следующую неделю

17:21 "Левада": Россияне не доверяют официальной информации по коронавирусу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru