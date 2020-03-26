Появился проект нового моста через Черную речку

Разработанный проект нового автомобильного моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы проходит стадию экспертизы, передает строительное издание "Канонер" со ссылкой на компанию Setl Group, проводящую работы. На следующем этапе проект передадут на рассмотрение чиновникам Смольного.

Теплопровод, сегодня соединяющий оба берега, станет частью будущей переправы. Его тоже прокладывал девелопер Setl Group, являющийся застройщиком прилегающего жилого комплекса на Ушаковской набережной.

Проектные работы финансировались подрядчиком, а за возведение полноценного моста заплатит уже городской бюджет.