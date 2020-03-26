Крымский форум муниципального сотрудничества перенесли на октябрь

XI Форум муниципального сотрудничества в крымской Алуште перенесли с 15-18 апреля на 14-17 октября, сообщили организаторы на сайте мероприятия.

"Форум пройдет по запланированной программе на той же площадке. Уверены, что нам удастся преодолеть все вызовы и повести наши территории к новым рубежам развития", - говорится в сообщении.

Ранее отвечающий за мероприятие "Клуб руководителей муниципальной сферы" утверждал, что, в случае необходимости, проведет его онлайн.

Напомним, форум планировался на территории курортного комплекса Golden Resort. В его программе - конференция "Умный город – Цифровое управление коммунальной инфраструктурой региона", ярмарка муниципальных инвестпроектов, выставка "Оборонно-промышленный комплекс России – городскому хозяйству" и подведение итогов ежегодного конкурса "100 лучших муниципалитетов России".

Петербургских муниципалов в феврале на это мероприятие приглашал городской комитет территориального развития. В предыдущие годы в его работе участвовали отдельные главы муниципальных образований, избиравшихся от "Единой России".