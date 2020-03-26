Не единый кандидат Шмаков

"Справедливая Россия" предложила оппозиционным силам Петербурга выставить общего кандидата на дополнительные выборы в городской парламент. Им, по мнению эсеров, должен стать их представитель Илья Шмаков. Другие партии идея не воодушевила.

фото со страницы Ильи Шмакова в Facebook

Специалист по выборам

Первая политическая сила официально выдвинула своего представителя на дополнительные выборы в Заксобрание Петербурга по 21-му округу. Представители "Справедливой России" встретились вечером 25 марта, чтобы поддержать кандидатуру заместителя главы МО "Автово" Ильи Шмакова. Из-за ситуации с коронавирусом вместо конференции решили собрать только членов совета регионального отделения. Требования к процедуре выдвижения это допускают.

Шмаков - один из наиболее опытных и боевых кадров "Справедливой России". Он почти ровесник партии, состоит в ней с 2007 года. Участвовал в победе эсеров в МО "Автово", которое длительное время было единственным на весь Петербург не подконтрольным "Единой России" муниципалитетом. Уже будучи муниципальным депутатом, Шмаков дважды пытался избраться в местный совет МО № 15. В 2014 году ИКМО не зарегистрировала его кандидатом, а три судебные инстанции отказались обжаловать итоги выборов именно из-за отсутствия официального статуса кандидата у истца. Шмаков не опустил руки и в конце 2018 года победил в Конституционном суде, который признал право незарегистрированных участников предвыборной гонки оспаривать результаты голосования.

На следующие муниципальные выборы, в 2019 году, Шмаков пошел из принципа.

- У меня не было целью победить во что бы то ни стало. Я хотел указать этим товарищам [бывшему руководству МО № 15] их место и помочь своей команде, - отметил замглавы МО "Автово".

Возможность участвовать в тех выборах стоила команде справедливороссов больших усилий. Кандидатам пришлось организовывать ночное дежурство с палатками у помещения ИКМО, чтобы попасть туда раньше "фейковой" очереди. Шмаков на выборах занял седьмое место в своем округе и в совет не прошел, но депутатами стали несколько шедших вместе с ним кандидатов. В том числе Игорь Королев, избранный впоследствии заместителем главы МО № 15.

Во время прошлогодней муниципальной кампании Шмаков был не только кандидатом в мундепы, но и куратором выборов от "Справедливой России" в Выборгском и Приморском районах. В первом он обнаружил несколько "тайных" решений о назначении выборов, а во втором участвовал в "стоянии на Озере Долгом". Шмакова, охранявшего помещение с предположительно сфальсифицированной избирательной документацией полицейские силой вытащили из здания ИКМО "Озеро Долгое". Позже в отношении него был составлен протокол о неподчинении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Причем Шмаков сам попросил судью не закрывать процесс по этому делу, чтобы добиться правды. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Очередное заседание должно было состояться в пятницу, 27 марта, но его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Проблема чужого района

Большой опыт муниципальной борьбы, в ходе которой Шмаков демонстрировал свою ответственность и непримиримость, можно отнести к его сильным сторонам. К слабым - то, что местному избирателю он практически не знаком. Шмаков возглавляет партийное отделение в Выборгском районе, а муниципальным депутатом работает в Кировском. Избирательный округ № 21 включает в себя территорию Московского и Фрунзенского районов, где высокие результаты традиционно демонстрируют представители "Единой России". Эсеры этим похвастаться пока не могут. Например, на выборах в ЗакС 2016 года кандидатка "Справедливой России" Людмила Пушкарева заняла четвертое из пяти мест. По единому округу партия с 8,17% голосов показала здесь шестой результат, пропустив вперед "Единую Россию", КПРФ, Партию роста, ЛДПР и "Яблоко".

- Илья Владимирович - член бюро регионального отделения партии и как член бюро партии решает многие городские проблемы. Во многих районах города проблемы одинаковые и претензии людей одинаковые, - считает руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина. - Конечно, существует специфика, но она не настолько доминирует, чтобы мы не имели возможности выдвинуть человека, который успешно работает в другом районе и успешно работает в целом.

фото со страницы Нэлли Вавилиной в Facebook

Сам кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что 10 лет прожил в Купчино и 5 лет у Парка Победы, поэтому проблемы округа ему известны хорошо. В своих возможностях наладить контакт с избирателями он тоже не сомневается. Главной проблемой для себя Шмаков видит не админресурс или низкий рейтинг партии на территории округа, а пандемию коронавируса. Времени на агитацию остается мало, а проводить публичные мероприятия пока нельзя. Устраивать поквартирные обходы в сложившейся ситуации кандидат считает неправильным.

Непринятое предложение

Утром 26 марта петербургские эсеры разослали руководителям других политических партий письмо с предложением поддержать Шмакова в качестве единого кандидата от оппозиции. Призывы к объединению звучат перед каждой электоральной кампанией в Петербурге, но, как правило, результата не дают. Объединенная оппозиция собирается для решения градозащитных проблем или чтобы критиковать власть по другим поводам, но как только речь заходит о конкретных мандатах, каждый бьется сам за себя.

Свои обращения эсеры направили представителям "Яблока", ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России" и Партии Роста. Почти все эти партии ранее уже заявили о готовности участвовать в выборах. Например, руководитель петербургских "яблочников" Екатерина Кузнецова ознакомилась с текстом письма за день до конференции по выдвижению собственного кандидата. Она сообщила ЗАКС.Ру, что партия принять предложение не может.

- Странное письмо и странно было узнать о нем из прессы. Видимо, "Справедливая Россия" первой решила прокричать, что они тут главные, - добавила Кузнецова.

Заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Максим Стецура напомнил, что его партия всегда участвует в выборах и что назначенную на 10 апреля конференцию по выдвижению их кандидата никто не отменял. В КПРФ письмо обещали обсудить, но эта процедура, судя по всему, будет формальной.

- Письмо мы получили и, конечно, коллективно его обсудим, но у нас будет своя кандидатура. Мы участвуем в выборах, - прокомментировала первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова.

В возможность поддержки кандидата от "Справедливой России" Партией Роста, фракцию которой в городском парламенте возглавляет экс-эсер Оксана Дмитриева, верится с трудом. Тем более, что сторонники Бориса Титова уже объявили о своем участии в довыборах, а в Купчино, часть которого входит в состав 21-го округа, представители Партии Роста пользуются определенной поддержкой.

-Партия Роста не будет поддерживать Илью Шмакова, однозначно, - рассказал ЗАКС.Ру руководитель регионального отделения организации Павел Швец. - Потому что Илья Шмаков не является известным человеком в городе, он никакого отношения не имеет к этому округу. Я считаю, что это абсолютно не тот кандидат, который мог бы объединить оппозиционные силы, чтобы выиграть в этом округе.

Партия Роста изначально планировала еще в марте объявить, будет ли ее представлять музыкант Сергей Шнуров, кандидатуру которого рекомендовало федеральное партийное руководство. Теперь сроки откладываются. По словам Швеца, определенность должна наступить в течение пары недель. Он считает, что необходимо подумать, стоит ли вообще участвовать в этой кампании, если за два с половиной месяца до дня выборов главная тема повестки дня - пандемия коронавируса.

- Как проводить голосование в таком режиме, не очень понятно. Мы всегда говорим, что надомное голосование - это зло, возможность фальсификаций, - заявил Павел Швец в беседе с ЗАКС.Ру. - А с учетом новых рекомендаций ЦИК, любое надомное голосование будет обосновано, тебе скажут: "коронавирус, 90% проголосовало на дому - как вы можете это оспаривать? Мы же за безопасность населения". Как проконтролировать голосование на дому в условиях карантина? У меня много вопросов к этим выборам. И если они будут проходить в такой обстановке, есть вопрос, нужно ли вообще в них участвовать.

"Коммунисты России" идти на июньские выборы не планируют, но тоже пока не горят желанием поддержать представителя справедливороссов. Руководитель горкома партии Сергей Малинкович припомнил, что эсеры не стали даже обсуждать возможность поддержки кандидата от "Коммунистов России" Михаила Машковцева на губернаторских выборах 2019 года. Тем не менее Малинкович готов обсуждать предложение эсеров:

- Должны быть серьезные переговоры, серьезные условия нашей поддержки. Политические и другие, организационные. А если нет, то мы посмотрим, может быть, еще и Шнура поддержим.

Письма "Справедливой России" были направлены и внесистемной оппозиции: штабу Алексея Навального и руководителям проекта "Объединенные демократы". Координатор "Объединенных демократов" и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру, что с предложением ознакомился, но решение принимать еще рано.

- У Шмакова очень хороший бэкграунд. Это боец, давно занимающийся оппозиционной деятельностью. Но здесь самое главное - переиграть единороссов. Тот же [потенциальный кандидат от "Яблока" Александр] Кобринский - тоже человек, давно занимающийся политической деятельностью. Может быть, еще пойдет сильный кандидат-самовыдвиженец. Тогда надо будет принять решение, кто из них больше шансов имеет, - прокомментировал Пивоваров.

"Объединенные демократы" планируют устроить праймериз среди всех зарегистрированных кандидатов от оппозиции, чтобы определить, кого лучше поддерживать. Пивоваров отметил, что это приходится делать, поскольку партии поспешили заявить об участии в выборах своих кандидатов, не предприняв попыток объединиться заранее.

Петербургский штаб Навального пока воздержался от комментариев. Его координатор Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что озвучит позицию "навальнистов" после того, как будет направлен их ответ "Справедливой России".

Сергей Еремеев

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