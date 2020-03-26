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19:56

Радзиховский возмущен тем, что власть не спешит отменять парад Победы и призыв

фото ЗакС политика Радзиховский возмущен тем, что власть не спешит отменять парад Победы и призыв

Политолог и публицист Леонид Радзиховский поделился своими соображениями относительно того, как российская власть реагирует на пандемию коронавируса, уделив больше внимания тому, как она на нее не реагирует.

Перенос голосования по поправкам в Конституцию, объявленный накануне президентом, был для него абсолютно предсказуемым действием. Оно, по мнению эксперта, крайне невыгодно для Владимира Путина, но поступить иначе последний не мог: "тут отменяй, не отменяй — люди бы ногами отменили".

Оставление в силе других весенних массовых мероприятий вызывают у него гнев и недоумение. Публицисту представляется проявлением неадекватности руководства страны ситуация, при которой празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне так и не будет свернуто.

"Абсолютно возмутительно, что Путин при этом не отменил парад, что он не отменил этот безумный — просто безумный! — крестный ход под названием "Бессмертный полк"! Тем более что никто на него не придет. Это так же, как с голосованием по поправкам. Этот крестный ход отменится по факту", - рассудил он, давая интервью "Собеседнику".

Однако самое страшное для Радзиховского содержится в другом.

"Самое возмутительное: что не отменили призыв в армию. Это уж вообще ни в какие ворота не лезет! Сгонять людей, чтобы они массово перезаразились?! На кой черт сейчас нужен этот призыв? Какое такое государство собирается на нас напасть в ближайшие полгода, что нам надо спасаться призывниками?", - задался интервьюируемый риторическими вопросами.

На территории России заражено инфекцией коронавируса 840 человек и еще двое скончалось.

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