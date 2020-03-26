Мэр Магнитогорска сообщил о трех жертвах взрыва в жилом доме

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске унес жизни трех людей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мэра города Сергея Бердникова. Таким образом, его данные расходятся с информацией от Минздрава по Челябинской области, утверждавшего, что в огне погибло двое человек.

"В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу", - рассказал Бердников.

Достоверно известно, по его словам, что ни один человек не пропал. Данные о пострадавших уточняются.

Огонь затронул три этажа. Эвакуировали 31 человек, разместив их в близлежащей школе.

По предварительной версии, имел место взрыв бытового газа в ремонтируемой квартире на третьем этаже.