Правительство поручило закрыть до лета пансионаты, санатории и курорты

Правительство России поручило приостановить с 28 марта по 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, пансионатах и других курортных организациях.

Мера коснется также детских лагерей, домов отдыха и гостницах, расположенных в курортах. Тем, кто уже проживает там, обеспечат условия для самоизоляции и работы с медиками до окончания срока проживания без возможности продления.

Также правительство рекомендовало региональным властям приостановить на тот же срок работу горнолыжных курортов, объектов массового отдыха. Будет приостановлено с 28 марта до 5 апреля работа организаций общественного питания, исключение будет сделано для доставок.

Меры приняты на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Известно о 840 заболевших ей в России. Общее число заболевших в мире превысило 500 тысяч человек, по данным университета Джона Хопкинса.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. При этом в Петербурге и Москве закроют для посещения все заведения общепита, ночные клубы, парки, скверы, сады, церкви.