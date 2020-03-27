У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Facebook подтвердил, что у 78-летнего певца Льва Лещенко диагностирована коронавирусная инфекция.

По словам Проценко, у Лещенко после дообследования "была подтверждена короновирусная этиология пневмонии". В первые дни его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - сообщил Проценко.

Накануне писатель Борис Акунин, проживающий в Великобритании, сообщил, что он тоже заразился коронавирусом. С подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу Коммунарки также доставлен певец Игорь Николаев. Всего в России известно пока о 840 заразившихся коронавирусом, в мире – уже более полумиллиона человек.