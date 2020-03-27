Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек

За сутки в России подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах России, общее число заболевших – 1036, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной обстановкой по инфекции. Они госпитализированы.

Больше всего заболевших в Москве: 157 человек за сутки. 12 человек заболели в Крыму, восемь – в Подмосковье. О новых заболевших в Петербурге пока не сообщается.

Трое пациентов за все время наблюдений умерли. Сообщается о 45 вылечившихся.