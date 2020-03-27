Невзорову понравилось "чисто питерское издевательство" в речи Путина о COVID-19

Публицист Александр Невзоров придерживается высокого мнения о том, как президент Владимир Путин распорядился в тяжелой ситуации с коронавирусом несколькими минутами, потраченными на обращение к народу. Для него очевидно виртуозное мастерство, которое свойственно исключительно петербургской школе устной коммуникации и которое позволяет плохие известия преподносить с противоположным знаком.

"Он необыкновенно посвежел, похорошел и продемонстрировал изощренное и очень обаятельное, чисто питерское издевательство. Сообщить 140 миллионам об усилении государственного банковского гнета в жанре чистого благовестия - это, конечно, надо суметь сделать, и у него это получилось. Если бы ВВ был онкологом, то он, вероятно, так бы сообщал пациентам о смертельном диагнозе, что его бы долго благодарили, кланялись и были убеждены, что им жутко повезло", - отметил он в эфире телеканала "Дождь".

Невзоров добавил, ссылаясь на собственную информацию, что у бизнесменов послание Путина, как ни странно, тоже вызвало воодушевление: "но они как собаки. слушают не слова, не смыслы, а интонации". Согласно метафоре публициста, ситуация для бизнеса выглядит де-факто таким образом, что сегодня "шкуру с них не снимут, но оставят в той же клетке и на этой же цепи".

По мысли гостя студии, главная особенность "питерской" манеры общаться - это интеллигентность, которая используется как "отмычка от любой двери".

Напомним, что 25 марта президент объявил, что из-за распространения вируса следующая неделя будет нерабочей и этот мини-отпуск оплатят работодатели, что объявляются налоговые "каникулы" и что отныне на банковские вклады россиян свыше миллиона рублей накладывается 13-процентный налог.