ЗакС Петербурга планирует провести заседание во время объявленных каникул

Петербургское Законодательное собрание намерено провести очередное пленарное заседание в среду, 1 апреля. В пятницу, 27 марта, парламентский комитет по законодательству сформировал проект его повестки, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ЗакСа.

На первое апрельское заседание будет приглашена уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Ей предстоит выступить с докладом в 11-00.

Кроме того, комитет решил внести на рассмотрение кандидатуры одной трети нового состава региональной Общественной палаты.

Ранее президент Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Заработную плату при этом глава государства пообещал сохранить.

Президент своим указом обязал органы государственной власти субъектов Российской Федерации определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки численность служащих, обеспечивающих функционирование этих органов.