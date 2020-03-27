Фигуранту "московского дела" Беглецу смягчили условия заключения

27-летний Данила Беглец, осужденный по так называемому "московскому делу" на два года колонии общего режима, получил от суда смягчение наказания. Его переведут в колонию-поселение, где распорядок более свободный, о чем сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале. С 17 ноября молодой человек пребывает в костромской ИК-2. Смягчение режима означает также, что каждый проведенный в СИЗО день зачтется ему за два в колонии-поселении.

Заключенный - отец двух маленьких детей.

3 сентября прошлого года Данилу Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что в ходе несанкционированного протестного шествия в столице 27 июля он потянул полицейского, задерживавшего демонстрантов, за руку, тем самым якобы причинив ему страдания.

Всего за участие в летних протестах, связанных с выборами в Мосгордуму и недопуском популярных кандидатов до них, осудили два десятка человек. Несмотря на то, что судили их по отдельности, в обиход вошло собирательное выражение "московское дело".