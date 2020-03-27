Петербургская полиция выявила более двух десятков нарушителей карантина

Петербургские полицейские совместно с сотрудниками регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение карантина петербуржцами, которым он был предписан в обязательном порядке, передает пресс-служба ГУ МВД по городу. Прежде всего проверка коснулась граждан, в течение марта вернувшихся из-за границы. В течение двух последних дней они выявили, что 22 человека пренебрегают правилами карантина, и выдали нарушителям постановления об изоляции.

Также 20 горожан отправили в обсерватор "Заря" в Курортном районе, а еще у двоих обнаружили симптомы ОРВИ, в связи с чем их увезли в инфекционную Боткинскую больницу.

По состоянию на 27 марта число инфицированных коронавирусом в России перевалило за тысячу. Умерло от COVID-19 уже три человека.