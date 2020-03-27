Петербургская епархия решила продолжать службы в храмах, несмотря на запрет

Храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ продолжат проводить службы, несмотря на постановление правительства Петербурга о запрете на посещение церквей, заявили представители епархии.

По мнению представителей епархии, "пастырский долг духовенства" нужно "исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе". "Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение", - подчеркнуто в заявлении.

В епархии заявили, что принимают необходимые меры: проводят дезинфекцию в храмах, информируют прихожан о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.

Тем прихожанам, которые "посчитают необходимым остаться дома", предлагают смотреть онлайн-трансляции служб в соцсетях телеканалов "Союз" и "Спас" - например, из Казанского собора. Прихожане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями могут обратиться с просьбами о причащении на дому.

Постановление о запрете на посещение храма губернатор Александр Беглов подписал накануне, 26 марта. Вместе с тем закрываются ночные клубы, заведения общепита, непродовольственные магазины. В РПЦ запрет на посещение храмов сочли противоречащим Конституции, а партия "Коммунисты России" призвала обеспечить его действие "силами органов правопорядка".

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