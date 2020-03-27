ЦИК переводит свои заседания в режим видео-конференц-связи Центральная избирательная комиссия 27 марта решила проводить свои заседания дистанционно. Члены комиссии будут использовать видео-конференц-связь (ВКС), сообщила член ЦИК Майя Гришина. Она добавила, что регионам направят рекомендации принять аналогичные меры при наличии возможности. Также председатели субъективных избирательных комиссий смогут принять участие и в ВКС с Центризбиркомом, отметил сотрудник ЦИК. Он уточнил, что при необходимости глав избиркомов из регионов можно будет подключить к конференции по телефону без видео, но с использованием аудио. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен