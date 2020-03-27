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13:12

Осужденный по "московскому делу" Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Осужденный по "московскому делу" Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Фигурант "московского дела" Кирилл Жуков обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение по своему делу, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя "Агоры" Кирилла Коротеева.

По мнению Жукова, в отношении него российский суд нарушил две статьи Европейской конвенции по правам человека: 6 (право на справедливый суд) и 10 (право на свободу мнения). В жалобе он указал, что процесс по его делу был несправедливым, а три года колонии за "за возможно имевшее место соприкосновение кончиков пальцев левой руки с защитным стеклом сотрудника Росгвардии, произошедшее в результате его активной жестикуляции" - это "суровое и явно несоразмерное наказание".

Жуков стал третьим фигурантом "московского дела", который обратился в жалобой в ЕСПЧ. Ранее это сделали блогер Владислав Синица, осужденный на пять лет колонии за твит, и Евгений Коваленко, бросивший мусорную урну в сторону омоновцев.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он притронулся к забралу шлема росгвардейца. Сам потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого "по всей строгости", отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль.

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