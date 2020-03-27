Навальный: Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, то дайте денег

Политик Алексей Навальный укоряет российскую власть за непоследовательность и половинчатость мер борьбы с пандемией коронавируса. По его твердому убеждению, если власть стремится к самоизоляции граждан, то одной изоляции недостаточно, и нужно поддерживать людей материально. То же касается налоговых и долговых отсрочек и "каникул": при правильности этой меры, утверждает Навальный, проблема обязательно о себе напомнит в дальнейшем, если все оставить как есть.

"Потом это все закончится, и людям скажут - начинайте платить кредиты, а все это время люди ничего не зарабатывали, у них все равно ничего нет, они поиздержались, вошли в долги. Если мы хотим, чтобы страна сидела по домам, а мы этого хотим, то дайте денег этим людям и этим предприятиям. Когда был кризис 2008 года, мы половину фонда национального благосостояния просто олигархам раздали, и ничего, нормально", - в авторской программе на YouTube-канале "Навальный Live".

Отказ идти по пути западных стран, выделивших значительные суммы людям на карантине и людям, лишившимся из-за вируса работы, для политика - "грандиозное издевательство".

"Скажите четко, какому опыту мы следуем - Белоруссии, где вообще все отрицают и просто ждут, пока помрут самые слабые, или же хотим идти по пути карантина. Пока все указывает, что у нас все-таки второй случай. Ну так давайте идти - карантин и платите людям", - заявил оппозиционер.

По его мнению, власть хочет выглядеть решительной и жесткой, однако не способна сделать простых и самоочевидных вещей, при этом не забывая "устроить PR-повод ну просто изо всякой фигни": имеется в виду помощь пациентам в Италии.

По последним данным, в России 1036 человека подхватило коронавирусную инфекцию и трое граждан с ней скончались.