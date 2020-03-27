Экс-руководитель районного отделения МГЕР решил идти на довыборы в ЗакС

Документы для участия в дополнительных выборах на вакантное место в Законодательном собрании Петербурга подал бывший руководитель "Молодой Гвардии Единой России" в Пушкинском районе Артур Порталенко, сообщили в Территориальной избирательной комиссии № 19.

34-летний Порталенко решил идти на выборы самовыдвиженцем. Он родился в городе Петропавловск-Камчатский, в настоящее время проживает в Петербурге. В качестве основного места работы потенциальный кандидат указал 271 военное представительство МО РФ.

В 2019 году Порталенко шел от "Единой России" в муниципальные депутаты МО "Александровская" (Пушкинский район Петербурга). Для прохождения в местный совет ему не хватило четырех голосов избирателей.

Порталенко подавал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика", организованном для желающих принять участие в выборах в Госдуму и региональные парламенты. Ранее он победил в конкурсе "Твой бюджет-2018" года с проектом организации новых площадок для выгула собак в Пушкинском районе.

Самовыдвиженец неоднократно постил в своих социальных сетях совместные фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. В марте 2018 года, еще будучи руководителем районной организации МГЕР, Порталенко организовал встречу Милонова с молодежью в рамках проекта "Школа парламентаризма".

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу (территория Московского и Фрунзенского районов) назначены на 7 июня 2020 года. Организацией электорального процесса занимается ТИК № 19. Документы для участия в предвыборной гонке уже подал самовыдвиженец-коммунист Сергей Титаренко. Партия "Справедливая Россия" выдвинула своим кандидатом заместителя главы МО "Автово" Илью Шмакова. На вечер 27 марта конференция по выдвижению запланирована у партии "Яблоко".

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