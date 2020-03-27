Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что как минимум один сотрудник администрации президента заболел коронавирусной инфекцией, передает РБК.

"Действительно в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности", - сказал Песков, подчеркнув, что принимаются "все необходимые санитарно-эпидемиологические меры".

Представитель Кремля сообщил, что ему известно пока об одном случае. О втором случае, о котором ранее сообщалось, он пока не знает. Песков добавил, что заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.

Также журналисты напомнили Пескову, что он был на дне рождении Аллы Крутой, где присутствовал и певец Лев Лещенко: у последнего подтвердили заражение коронавирусом.

"Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался", - ответил Песков.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило тысячу, по всему миру заболели более полумиллиона человек.